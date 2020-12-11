ماكرون: عقوبات الاتحاد الأوروبي على تركيا ستُفعّل الأسبوع المقبل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أفراد من تركيا لهم علاقة بالتنقيب في شرق المتوسط، ستُفعّل خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن الاتحاد سيبحث خلال قمته التالية في مارس المقبل، مسألة فرض عقوبات على القطاعات والمسؤولين.

ماكرون قال خلال مؤتمر صحفي من بروكسل عقب جلسة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، نقلت تفاصيله وكالة “سبوتنيك” الروسية، “من خلال اعتمادها لنص يسمح بفرض عقوبات على تركيا، برهنت أوروبا أنها تستطيع أن تكون حازمة في وجه تصرفات أنقرة الأحادية الجانب في شرق المتوسط”.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيراجع خلال القمة الأوروبية المقبلة كامل علاقاته مع تركيا، على الصعيد الاقتصادي والسياسي والتجاري، قائلا “لكي نحدد جميع الأعمال التي تتعارض مع مصالحنا، بهدف استنتاج العبر واللجوء للمؤسسات المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تركيا”.

وأضاف أن تركيا ترتكب أفعالا تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي من القوقاز إلى شمال إفريقيا، مؤكدا أنها تصدر الأسلحة إلى ليبيا، وترسل مرتزقة وتؤثر على الهجرة، كما تقوم بتصرفات في سوريا تساهم بتعزيز موقف الإرهابيين، مطالبا باعتماد مبدأ “حسن التصرف” في حلف الناتو، مما سيسمح بتقييم أعمال الدول الأعضاء وإدانتها عندما تقوم بأعمال غير مقبولة.

وذكر أن دول الاتحاد أعطت فرصة لتركيا في شهر أكتوبر الماضي، لكنها تابعت أعمالها الاستفزازية، معلنا في الوقت ذاته، انفتاح الأوروبيين للحوار مع تركيا، لكنه حذّر من المس بسيادة الدول الأعضاء، مؤكدا أن أنقرة تقوم بأعمال “تتعارض مع المصالح الأوروبية وتشكل تهديدا لأمنها”، وفقا لقوله.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا على خلفية أعمال التنقيب التي تنفذها شرق المتوسط، وأعربوا، في بيان صدر خلال القمة الأوروبية المنعقدة حاليا في بروكسل، عن التزامهم بحماية جميع دول التكتل ودعم الاستقرار الإقليمي.