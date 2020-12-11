الأمم المتحدة تعلن استضافة جنيف لاجتماع اقتصادي بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، أليساندرا فيلوتشي، اليوم الجمعة، أن العاصمة السويسرية جنيف ستستضيف في الرابع عشر والخامس من شهر ديسمبر الحالي، اجتماعا لمجموعة العمل الاقتصادي بشأن ليبيا.

وأوضحت فيلوتشي، في تصريحات نقلتها قناة “روسيا اليوم”، أن الاجتماع الذي ستنظمه رئيسة البعثة الأممية ستيفاني ويليامز، يهدف إلى بحث إجراء إصلاحات بليبيا.

وأضافت أن مصر ستشارك في رئاسة الاجتماع مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وسيضم ممثلين للمؤسسات الليبية الكبرى، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قالت في بيانٍ لها مطلع الشهر الحالي، إن الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل الاقتصادية، طالبوا بحل ليبي تفاوضي يعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، مُعلنين دعمهم لقرار تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت، لحين التفاوض على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة بين الفرقاء الليبيين.