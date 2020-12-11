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مديرو مستشفيات جبل نفوسة يبحثون حلحلة مشاكل القطاع الصحي

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عُقد اجتماع موسع ضم مديري مستشفيات جبل نفوسة من مستشفى ككلة القروي حتى مستشفى نالوت المركزي؛ لمناقشة أوضاع المرضى ومشاكلهم وحلها ووضع الخطة لرفع الخدمات المقدمة إلى المواطن في تلك المنطقة.

وتواجه المريض القاصد لمستشفيات جبل نفوسة وباطنه في مدينة يفرن من مستشفى ككلة وحتى مستشفى نالوت مشاكل عدة، ما دفع الإدارات الطبية لهذه المرافق لعقد اجتماع موسع للتصدي صفا واحدا لهذه المصاعب وإيجاد آليات لحلها.

ومن أهم البنود التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الافتقار إلى العناصر الطبية والطبية المساعدة، كما أجمع الحاضرون على ضرورة تفعيل القرار الخاص بالمناطق النائية والقرارات المتعلقة بالعناصر الطبية والطبية المساعدة؛ ما يساهم في رفد هذه المرافق باحتياجاتها من الكوادر لضمان سير العمل على الوجه الأمثل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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