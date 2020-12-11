النمروش يلوح بالانسحاب من اللجنة العسكرية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار

أعلن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح النمروش، رفضه لأي صفقة من شأنها أن تشمل “حفتر”، مؤكداً أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي مستقبلي معه.

وحذر النمروش، من أن “الوفاق” مستعدة للانسحاب من اللجنة العسكرية التي شكلتها الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار إذا استمرت الانتهاكات الحالية، وفق تعبيره.

وقال النمروش، إن لديه شكوك حول إمكانية إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 كما تم الاتفاق مؤخرًا من قبل لجنة الحوار برعاية الأمم المتحدة، معلناً استبعاده أن يحتفظ “حفتر” بدور في اتفاق سياسي مستقبلي.

وأعرب النمروش، عن تجاهله لانتقادات فرنسا لدور تركيا في ليبيا، مشيراً إلى أن ما أسماها بالشراكة الاستراتيجية بين “الوفاق” وأنقرة واضحة وعلنية.

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