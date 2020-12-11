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النمروش يلوح بالانسحاب من اللجنة العسكرية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح النمروش، رفضه لأي صفقة من شأنها أن تشمل “حفتر”، مؤكداً أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي مستقبلي معه.

وحذر النمروش، من أن “الوفاق” مستعدة للانسحاب من اللجنة العسكرية التي شكلتها الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار إذا استمرت الانتهاكات الحالية، وفق تعبيره.

وقال النمروش، إن لديه شكوك حول إمكانية إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 كما تم الاتفاق مؤخرًا من قبل لجنة الحوار برعاية الأمم المتحدة، معلناً استبعاده أن يحتفظ “حفتر” بدور في اتفاق سياسي مستقبلي.

وأعرب النمروش، عن تجاهله لانتقادات فرنسا لدور تركيا في ليبيا، مشيراً إلى أن ما أسماها بالشراكة الاستراتيجية بين “الوفاق” وأنقرة واضحة وعلنية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • طز فيك يافنكوش فرغم انفك المشير خليفة حفار هو رئيس ليبيا القادم سواء بالانتخابات او الحل العسكرى وحل مت دعمهم اردوغان فى خبر كان اسأل الخوان فى مصر والسودان من السلطة للسجون وهو مصيرك ان شاء الله

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  • هذا النمرو جعجاع على الفاضى وليس له اى وزن على الارض فالمعروف ان باشااغا الرجل القوى فى طرابلس ويعلم انه بدون دور فرنسا ومصر لا يستطيع ان يكون رئيسا للحكومة ففرنسا تملك حق الفيتو عند اصدار اى قرار بشأن ليييا ومصر تدعم الجيش الوطنى وجاهزة للحسم العسكرى ان فشل الحل السلمى ووقتها سيفر الاتراك ويتركوا كلابهم كما فعلوا فى كل مكان فى سوريا ومصر والسودان والان اردوغان كلب جربان معزول فى كل مكان بره وجوة

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    • من انا يا امعة ياحقير حتى تتكلم على المشير الذى حرر ثلاث ارباع ليبيا ويسيطر عليها تماما انا انت فلا تستطيع دخول معسمر اى مليشيا قى طرايلس تابعة لباشاغا الرجل القوى فى طرايلس ويعلم جيدا انه بدون التعاون مع المشير فلن يكون له اى دور ولن ينفعه الاتراك يامتناك الذين يتمنون اشارة من المشير ليرضى عنهم ولا تنسى ياحقير ان ابن المشير يعمل فى تركيا !!!!

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