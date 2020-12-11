في ظل سيطرة أنقرة على الاقتصاد الليبي.. ديوان المحاسبة ومحكمة الحسابات التركية يناقشان سبل تطوير تحليل البيانات

عقد وفد من ديوان المحاسبة طرابلس، الجمعة، اجتماعا مع مسؤولين في محكمة الحسابات التركية لوضع اتفاقية التفاهم الموقعة، أمس الخميس، بين رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ونظيره التركي، سيد أحمد باش، حيز التنفيذ.

وقال ديوان المحاسبة في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الطرفين ناقشا آلية الاستفادة من التجربة التركية في مجال تقنية المعلومات وعلى وجه الخصوص منظومات المراجعة وتحليل البيانات بالإضافة إلى المراجعة الإلكترونية، مضيفا أن الطرفين اتفقا على إعطاء تقنية المعلومات الأولوية في تنفيذ مذكرة التفاهم، بحسب نص البيان.

وتابع البيان أن الطرفين اطلعا خلال الاجتماع على خطط التدريب المعتمدة لدى محكمة المحاسبات التركية لغرض تحديد البرامج التي يمكن الاستفادة منها خلال الفترة القادمة.

من الجدير بالذكر أن رئيس ديوان المحاسبة طرابلس، خالد شكشك، قد وقع، أمس الخميس، مذكرة تفاهم مع نظيره التركي، سيد أحمد باش، بمقر محكمة الحسابات التركية، بشأن التعاون لتطوير العمل الرقابي.

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