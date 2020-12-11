بالصور.. عودة تدفق المياه إلى غرب بنغازي

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي، الجمعة، «إعادة تدفق المياه إلى مدينة بنغازي تدريجيا وفق عمليات التشغيل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا.

وأشار بيان صادر عن الجهاز إلى «استكمال كافة اعمال إستبدال صمامات التحكم والعزل وفق الخطة المعدة من قبل فريق العمل بادارة منظومة السرير – سرت، وتازربو – بنغازي». وفق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جهتها، نوهت بلدية بنغازي في بيان إلى عودة تدفق مِياه الشُرب للجزء الغربي من لبمدينة بعد ستكمال أعمال الصيانة الطارئة لغرفة تخفيض الضغط رقم (3).

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