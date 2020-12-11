تكدس القمامة في حي “الحطية” بأوباري ينذر بكارثة صحية

يعاني سكان محلة الحطية في بلدية أوباري من تكدس القمامة حول أرجاء الموقع السكني، في ظل غياب شركة النظافة عن أداء مهامها منذ أشهر طويلة، ما تسبب بانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات الضارة.

وتفاقمت المشكلة في غياب دور شركة النظافة في بلدية أوباري وتحديدا في الحطية حيث تكدست القمامة قرب الأحياء السكنية، ما تسبب بضرر للسكان دون التفاتة من الجهات المسؤولة تنقذ هذا الوضع الكارثي، وتهدد بانتشار الأمراض والأوبئة بين السكان الذين عبّروا عن استيائهم من تقاعس إدارة الشركة في نقل القمامة إلى المكب الذي يبعد عن المحلة أكثر من 10 كيلومترات، وهي المسافة التي يصعب على المواطنين قطعها كل يوم، ما جعلهم يقومون مكرهين برمي المخلفات في مناطق بالقرب من محل سكناهم.

ويطالب الأهالي المجلس البلدي بأن يتحمل المسؤولية ويحث شركة النظافة على البدء بنقل القمامة وبشكل مستمر خارج المحلة، دون أن تتراكم وتُسبب كارثة بيئية وصحية خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.

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