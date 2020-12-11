باشاغا يشارك فى مائدة مستديرة ينظمها مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط عن ليبيا

شارك وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، في المائدة المستديرة التي ينظمها مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي Atlantic Council، عبر تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة.

وبحسب إيجاز صحفى للوزارة، حضر هذه المائدة “حافظ الغويل” عضو معهد السياسات الخارجية بجامعة جون هوبكنز، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لدى ليبيا “ديبورا جونس”، والمبعوث الخاص السابق للولايات المتحدة إلى ليبيا “جوناثون واينر”، ونخبة من البحاث والمفكرين والناشطين الدوليين المهتمين بليبيا، والمقيمين في الولايات المتحدة، وعواصم دولية أخرى.

وتناولت الجلسة التي أدارها “حافظ الغويل” عدة قضايا تهم الدولة الليبية أهمها الوضع الأمني الحالي، والجهود المبذولة لتطوير القطاع الأمني وتأهيل الكوادر الأمنية للوصول إلى مهنية عالية في مجال العمل الأمني وبناء مؤسسة أمنية قوية تساهم في استقرار الأوضاع داخل البلاد.

والجدير بالذكر بأن مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي Atlantic Council، هو مؤسسة بحثية غير حزبية، مؤثرة في مجال الشؤون الدولية مقرها العاصمة الأمريكية واشنطن.