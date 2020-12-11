نائب مصري: التدخل التركي في ليبيا يهدد أمننا القومي

أكد أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أن ما يحدث في ليبيا يشكل تهديدًا جسيمًا للأمن القومي المصري، معلناً أن مصر تراقب الأوضاع في ليبيا بكل جدية، وتتخذ من الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي المصري.

وأشار العوضي، إلى أن التدخل التركي فى ليبيا، يعد بمثابة تهديد للأمن القومي المصري نظراً لأن ليبيا تُعتبر امتدادًا قويًا لأمن مصر القومي، مشددًا على ضرورة وجود توافق ” ليبي _ ليبي” ، كونها الطريقة المثلي لإنهاء الأزمة وحلها بشكل ودي دون وجود أي تدخلات أجنبية .

وأكد العوضي، على موقف مصر الثابت، وهو دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة.

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