العباني: الإخوان حاولت تفجير مجلس النواب سابقا.. وتحاول الآن إسقاط الجيش الوطني

سرد عضو مجلس النواب محمد العباني مواقف جماعة الإخوان (المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا)، تجاه المؤسسات ومحاولات هدمها.

وقال العباني في تصريحات تلفزيونية رصدتها “الساعة 24” إن جماعة الإخوان التي وصفها بـ”المتغطرسة” انتهكت المؤتمر الوطني العام عام 2014، ورفضت تسليم السلطة وانتقالها بشكل سلمي لمجلس النواب.

وأضاف النائب البرلماني: “الإخوان حاولوا، بقوة السلاح، تفجير مجلس النواب الليبي وكنت أحد المتواجدين بتلك الجلسة عندما تم مهاجمة المجلس”.

وأشار إلى أن الإخوان استمروا في محاربة السلطة التشريعية التي مارسها مجلس النواب بالانتخابات التي تمت إقامتها في 2014، وحاربوا المجلس، منوها إلى أن مجلس الدولة الاستشاري والذي سيطرت عليه جماعة الإخوان حاول اقتسام السلطة التشريعية مع مجلس النواب المنتخب من الليبيين.

كما لفت عضو مجلس النواب أن الإخوان تحاول أيضا إسقاط الجيش الوطني.