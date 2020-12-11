وفاة إحدى نزيلات دار المسنين بمسة بفيروس كورونا

أعلنت دار الوفاء للمسنين في بلدة مسة اليوم الجمعة وفاة إحدى نزيلات الدار بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت دار الوفاء قد أعلنت خلال الأيام الماضية تسجيل 6 إصابات بين نزلائها ما استلزم إغلاق الدار بالكامل، وحجر الموظفين داخلها خوفا من تفشي الوباء ونقله إلى أسرهم.

وظهر مدير دار المسنين الصديق دخيل حسين في مقطع فيديو يشتكي فيه من إهمال الجهات المنوط بها المساعدة وتنصل المسؤولين من مهامهم في مؤسسة التضامن الاجتماعي، مطالبا بمد يد العون سريعا للدار ونزلائها، كما أشار إلى أن تسريبات من مختبرات التحاليل أفادت بوجود 26 عينة إيجابية حسب قوله، كما نبه إلى ضرورة احتواء الموقف بسرعة كون الدار بها عدد من الموظفين الذين لم يتمكنوا من إجراء التحليل، وبات يستوجب عليهم العودة إلى بيوتهم لوجود مسؤوليات رعاية الأولاد والأسرة، ومشددا على أن الأزمة يمكن تخطيها في حال تم تقديم الدعم اللازم لهم.

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