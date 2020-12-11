ليبيا الان

“سرت للنفط” تحتفل بوضع بئر FF- 47 على خط الإنتاج في حقل الاستقلال

تم النشر منذُ 44 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 احتفل العاملون بحقل الاستقلال “التحدي” بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ، اليوم الخميس ، بوضع البئر FF-47 على الإنتاج وربطه على معمل الغاز، بحضور مسعود سليمان موسى رئيس مجلس الإدارة.

وبحسب إيجاز صحفى للشركة، يبلغ إنتاج هذا البئر حوالي 6 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً بما سيساهم في حل جزئي في الطلب على الغاز، والبئـــر FF-47 تم حفره سنة 2008 ولكن لم يتم ربطه إلا بعد تشكيل فريق عمل من إدارة الإنتاج وإدارة صيانة الحقول وبالتعاون مع بقية الإدارات في الشركة و الإدارة الفنية والنقل والخدمات وغيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك