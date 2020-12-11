كهرباء المؤقتة: فصل التيار عن الأحياء المرتبطة بمحطة القوارشة في بنغازي غدا

قالت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة المؤقتة، الجمعة، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن أحياء ” القوارشة – الفويهات- الرحبة- الحي الجامعي – فينيسيا- قاريونس- قنفودة – بوصنيب- تيكا- مصنع الأسمنت”.

وأضافت الهيئة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن فصل التيار عن تلك الأحياء جاء بناء علي أعمال الصيانة الطارئة التي ستتم داخل محطة محولات القوارشة جهد” 30 / 66 / 220 ك.ف”من أعمال حفر وفرد كوابل جهد ” 30 ك.ف ” داخل قبو المحطة الأمر الذي يتطلب قطع التغذية الكهربائية عن محطات جهد” 30 ك.ف ” والتي تتغذي عن طريق محطة القوارشة في مدينة بنغازي.

وتابع البيان أن أعمال الصيانة ستبدأ صباح يوم غد السبت من الساعة الثامنة صباحاً وستستمر حتي الواحدة ظهراً بحسب إفادة إدارة التحكم الشرقية.

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