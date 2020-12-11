مجموعة الأزمات الدولية: كتلة من المفسدين بملتقى الحوار السياسي يعرقلون تعيين هيئة تنفيذية جديدة

كشفت مجموعة الأزمات الدولية، عن عثرات تواجه خيارات التوافق على كيفية اختيار المرشحين للمناصب العليا، مؤكدة وجود كتلة من المفسدين المتربصين داخل ملتقى الحوار السياسي حريصين على تخريب تعيين هيئة تنفيذية جديدة لأسباب مختلفة.

وحذرت المجموعة، من خطر انهيار إنتاج النفط مجدداً، بسبب الخلاف حول إدارة عائداته والأخطر من ذلك عواقب نزاع السيطرة على المصرف الخارجي على القطاع المالي، موضحة أن وقف إطلاق النار الهش الذي وقع في أكتوبر ساري المفعول في ليبيا وتم تجنب تجدد الصراع حتى الآن، لكن التوترات لا تزال مرتفعة، خاصة وأن العام الجاري على وشك الانتهاء دون إحراز تقدم كبير في المفاوضات السياسية والاقتصادية التي كان من المفترض أن تمهد الطريق لإعادة توحيد بلد منقسم إلى قسمين، مع حكومتين متنافستين ومؤسسات مالية وعسكرية موازية، منذ عام 2014.

وكشفت المجموعة، عن تعثر المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة لتعيين حكومة وحدة وطنية، حيث فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي حتى الآن في الاتفاق على كيفية اختيار المرشحين للمناصب العليا.

ولفتت المجموعة، إلى اتفاق مؤقت بشأن عائدات النفط في سبتمبر الماضي استئناف الإنتاج والصادرات ساعد في تهدئة التوترات العسكرية في وسط ليبيا، محذرة من انهيار الاتفاق ما يترتب على ذلك مشاكل مالية جديدة وأكثر خطورة.

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