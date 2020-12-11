فخامة رئيس مجلس النواب يبحث سيّر عمل الهيئة العامة للتشغيل بوزارة العمل والتأهيل

القبة 11 ديسمبر 2020 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رئيس الهيئة العامة للتشغيل بوزارة العمل والتأهيل في الحكومة الليبية المهندس وائل بكار.

هذا وناقش فخامته خلال اللقاء عقده بمقر إقامته في بلدية القبة، سيّر عمل الهيئة والمشاكل والصعوبات التي تُواجه سيّر عملها وآلية وضع الحلول لها.

وأكد فخامته على ضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للتشغيل في الحكومة الليبية ودعمها دعم كامل، نظرًا لأهميتها في مساعدة الباحثين عن العمل للتوجه للقطاع الخاص، وتنمية كافة المشروعات المتوسطة والصغرى، من أجل استثمار تلك الطاقات كعامل منتج وفاعل في هذا الوطن.

وتعهّد فخامته بتذليل كافة الصعاب وحل كافة المشاكل، حتى تقوم الهيئة العامة للتشغيل بعملها على أكمل وجه، واحتواء شريحة الباحثين عن العمل من فئة الشباب؛ كونهم ثروة وطنية وخامات جاهزة، أثبتوا قدراتهم ولهم بصمتهم في شتى المجالات.

من جهته، اطلع رئيس الهيئة العامة للتشغيل المهندس وائل بكار؛ فخامة رئيس مجلس النواب؛ على آخر مستجدات قرارات التعيينات وآلية الصرف المقترحة من قبل الحكومة الليبية، من أجل الإسراع في صرفها. (وال – القبة) ف م/ ر ت

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