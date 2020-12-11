الصلح: أزمة “باشاغا” و” الكبير” انعكاس للصراع بين الوفاق والمركزي

قال الباحث الاقتصادي، علي الصلح، إن الأزمة بين محافظ المصرف المركزي طرابلس، الصديق الكبير، ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، انعكاس للصراع بين حكومة الوفاق والمصرف المركزي، مؤكدا أن خطوات التنسيق من أجل توحيد المؤسسات والسياسات أصبحت مسألة معقدة.

وتابع الصلح أن قرار باشاغا بمنع المسؤولين من السفر كان متوقعا، مضيفا أن الذي يفصل في القرار هو النائب العام كجهة مختصة في إصدار مثل هذه المراسلات، لافتا إلى أن الطرفين سيسعيان إلى الدخول في حرب قانونية بجانب المناكفات السياسية.

وأوضح الصلح أن الأزمة كان لها تأثير اقتصادي بارتفاع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي بشكل مباشر بعدما شهد انخفاضا خلال الأيام الماضية، معتبرا أن هذا يعد مؤشرا غير صحي على الاقتصاد الليبي ويساهم في مزيد من الصراعات.

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