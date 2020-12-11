“داخلية الوفاق”: لجنة لدمج مقاتلي التشكيلات المسلحة

عقدت لجنة دمج القوات المساندة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق -الخميس- اجتماعاً برئاسة العميد “عبدالناصر الطيف” رئيس اللجنة وعضو اللجنة العقيد “المكي الأعوج”، بحضور عدد من قادة المحاور بالمنطقة الغربية التابعين للتشكيلات المسلحة الموازية.

وقالت “داخلية الوفاق” في منشور لها على منصاتها الإعلامية إن هذا الاجتماع ( يأتي في إطار سعى الوزارة لدمج قوات الثوار داخل المؤسسة الأمنية، وبناء على قرار وزير الداخلية المفوض بشأن تشكيل لجنة لدمج القوات المساندة لوزارة الداخلية).

وناقش المجتمعون آلية دمج المقاتلين واستعابهم بالمؤسسة الأمنية وتأهيلهم للانخراط في العمل الشرطي والأمني، فيما ثمنت وزارة الداخلية في منشورها ما قالت إته ( استجابة قادة الثوار والمحاور لبناء مؤسسة أمنية قوية وبناء دولة المؤسسات)، دون أن يشير المنشور ما إذا كان الدمج بكشل متوزع وفرداني أم مع الإبقاء على هيكلية التشكيلات المسلحة بشكل جماعي.

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