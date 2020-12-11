الرابطة العربية لنصرة الكابتن هانيبال القذافي تطالب بتمكين وفدها من زيارته في محبسه

طالبت الرابطة العربية لنصرة الكابتن هانيبال القذافي، الجمعة، تمكين وفدها الحقوقي من زيارة الكابتن هانيبال في محبسه للاطمئنان على صحته وسلامته.

ودعت الرابطة في بيان وجهته إلى النائب العام اللبناني، إلى فك أسر الكابتن هانيبال وتحريره بعد تعرّضه مع أسرته للظلم والاضطهاد والشروع في قتله وملاحقته ثم خطفه وتعريض حياته للخطر، وتعريض حريته للعدوان بسبب جريمة لا ذنب ولا يد له فيها.

وقالت الرابطة إن القضاء اللبناني حكم ببراءة الكابتن هانيبال القذافي، ونص الحكم على إبطال التعقبات بحقه، وإعلان براءته وإطلاق سراحه فورا، إلا أن ذلك لم ينفذ حتى الآن.

وأضافت الرابطة أنها لا تسلم بمسؤولية ليبيا عن جريمة اختفاء موسى الصدر وذلك لعدة أسباب هي أنه لم يتم تحقيق قانوني محايد يثبت هذا الاتهام الذي لا تقوم عليه أيه أدلة أو شواهد قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ولم يثبت على أي نحو قيام ليبيا في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، بارتكاب أية جرائم مشابهة، كما أضافت الرابطة أنه لم يكن موسى الصدر معاديا لليبيا بل كان صديقا وحليفا بدليل زيارته مع الوفد المرافق، فكيف تقوم ليبيا باختطافه وإخفائه.

وتهدف رسالة الرابطة الموجهة للنائب العام اللبناني التشاور حول آخر مستجدات قضية استمرار احتجاز الكابتن هانيبال القذافي، في لبنان دون أي تهمة ثابتة له ورغم صدور قرار سابق ببراءته.

يشار إلى أن الكابتن هانيبال القذافي، اختطف في 2015 في سوريا من مجموعة لبنانية مسلحة واقتادته إلى لبنان دون أي تهم تتعلق به شخصيا.

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