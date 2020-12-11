“باشاغا” يوقع مذكرة تفاهم أمني مع “مركز جنيف”

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق”فتحي باشاغا” بالتوقيع مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن-“ديكاف”- على مذكرة تفاهم لتعزيز حوكمة قطاع الأمن .. ووقع عن الجانب السويسري مدير المركز “توماس غيربر”.

أقيمت مراسم التوقيع، تقنياً عن بعد ، بحضور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورئيس مكتب شمال أفريقيا بالمركز ومدير برنامج ليبيا ومساعدة إدارة مشاريع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز ديكاف و مستشار الشؤون الليبية بالمركز .

وذكر المكتب الإعلامي في منشور له أن المذكرة تركزت على دعم الوزارة على التخطيط لتنفيذ الإصلاحات في العديد من المجالات الرئيسية لعملها ، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي وتطوير برامج الإصلاح، والمساهمة في تطوير المهارات المهنية لموظفيها وقوات الأمن، من خلال دورات تدريبية، وحلقات دراسية، وورش عمل، وتوفير الخبرات والتجارب الأمنية الإقليمية والدولية، وتقديم أفضل ممارسات الحوكمة في قطاع الأمن المدني بما يتوافق مع التشريعات والمعاهدات الدولية للدولة الليبية.

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