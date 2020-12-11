مدعياً تعزيز الاستقرار بالمنطقة.. باشاغا يوقع مذكرة تفاهم مع مركز جنيف لحوكمة الأمن

وقع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أمس الجمعة ، عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، مذكرة تفاهم في مجال تعزيز حوكمة قطاع الأمن مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف) من قبل مدير المركز “توماس غيربر”.

وزعم باشاغا في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر عقب التوقيع بأن هذه المذكرة خطوة جديدة في مسار الإصلاح الأمني، قائلا:” وقعنا مذكرة تفاهم مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ،وبذلك ستحصل ليبيا على الخبرات والتجارب المقارنة، الإقليمية والدولية، الكفيلة بتمكيننا من عمل إصلاحات واسعة لتعزيز الحكم الرشيد لقطاع الأمن وفقاً للمبادئ الديمقراطية”.

وادّعى باشاغا قائلا: “ستسهم هذه الشراكة بدعم قدرات وزارة الداخلية في التخطيط لعمل الإصلاحات الأمنية وتنفيذها، وتطوير المهارات المهنية لموظفي الداخلية وأفراد الأجهزة الأمنية، سعياً منّا لتوفير الأمن والعدالة للمواطنين الليبيين، وتعزيز السلم والاستقرار لصالح المجتمع الليبي والمنطقة”.