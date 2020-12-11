“مكافحة الأمراض”: ورشة تدريبية للراصدين بالمدن الجنوبية

يقيم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا، ورشة عمل تدريبية للراصدين على استخدام تطبيق التبليغ المستحدث لنظام الإنذار المبكر والاستجابة على مستوى المنطقة الجنوبية.

وذكر المركز في منشور له على منصاته الإعلامية بأن الورشة تتواصل على مدار يومين من 10-11 من شهر ديسمبر الجاري وتستهدف راصدي البلديات والمستشفيات بواقع “15” متدرباً من مدن وبلدات: تراغن – سبها – غات – براك – إدري – الغريفة – القطرون – أوباري.

وأشار المركز إلى أن “المنظومة المستحدثة، إلكترونية يستخدمها الراصدون لإرسال البلاغات الفورية والتقارير التجميعية عن حالات الأمراض المعدية القادرة على إحداث أوبئة ومن ضمنها مرض كورونا”.

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