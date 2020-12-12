الغارديان: منفذ هجوم مانشستر الإرهابي تدرب مع مليشيا ليبية

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، نقلا عن ملف التحقيق في هجوم مانشستر الإرهابي في مايو 2017، إن منفذ الهجوم، سلمان عبيدي، تدرب وقاتل مع مليشيا متشددة في ليبيا.

وأوضحت الصحيفة أن المعلومات الجديدة جاءت بعد أن أقر عبد الرحمن فورجاني، ابن عم عبيدي، للشرطة بأنه سافر إلى ليبيا خلال 2011 وحصل على وظيفة هناك، مشيرا إلى أن عبيدي كان متورطا آنذاك في مداهمات، وعرض عليه صورا لمركبات عسكرية وأسلحة وقاذفات صواريخ.

وأشار فورجاني إلى أنه عندما عاد عبيدي إلى بريطانيا بعد حوالي تسعة أشهر في 2012، حذره والداه من الابتعاد عنه.

وبحسب التحقيق أيضا، فالمعلومات التي قدمها فورجاني تعزز الصور التي عُثر عليها على جهاز عبيدي.

ووجدت الشرطة عندما فتشت منزل المتهم صورا له يحمل بندقية وخلفه شارة من مليشيا كتائب شهداء 17 فبراير بليبيا.

ونفى شقيق سلمان عبيدي، الإثنين الماضي، الاضطلاع بدور كامل في التخطيط للعملية، نافيا ضلوعه في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم سبعة أطفال.

وكان هجوم مانشستر استهدف حفلا للمغنية الأميركية أريانا غراندي قبل ثلاث سنوات، ويعتبر أسوأ هجوم تشهده بريطانيا منذ 2005.

وأدين هاشم عبيدي في مارس بتهمة القتل لتشجيعه شقيقه سلمان ومساعدته ليفجر نفسه.

وصدر حكم بسجن عبيدي مدى الحياة في أغسطس وقيل له إن عليه البقاء خلف القضبان 55 عاما على الأقل.

وخطط الأخوان، المولودان لأبوين ليبيين هاجرا إلى بريطانيا خلال حكم النظام الجماهيري، للهجوم في منزلهما بجنوب مانشستر قبل وقت قصير من عودتهما إلى ليبيا في منتصف أبريل 2017، وظل هاشم في ليبيا بينما نفذ أخوه سلمان الهجوم، لكن الشرطة قالت إنه أقنع معارف له بشراء مواد كيماوية لصنع المتفجرات ووفر براميل معدنية استُخدمت لصنع نماذج أولية.

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