قائد إيريني: مستعدون لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد قائد العملية الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا الأدميرال فابيو أجوستيني، استعداد إيريني للعب دور في مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار الحالية في ليبيا.

وقال أجوستيني، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أنهم مستعدون لذلك حال طلبت السلطات الليبية أو الأمم المتحدة وبعد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح قائد العملية البحرية أن المهمة “إيريني” تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وأكد أجوستيني أن إيريني نفذت 61 زيارة توافقية على متن سفن تجارية، كما فتشت، أخيرا، 6 سفن تجارية تم تحويل إحداها إلى ميناء يوناني لمنع تسليم الوقود إلى الطائرات العسكرية.

وأضاف أن “إيريني” فحصت حتى الآن نحو 1400 سفينة و130 رحلة جوية، فضلاً عن مراقبة 16 ميناء ومحطة نفطية و25 مطارا، معتبرا أن المهمة الأوروبية تعد أهم عملية عسكرية للأمن وسياسة الدفاع المشترك الأوروبية في العالم.

وفيما يتعلق بالتنسيق الدولي مع قيادة العملية “إيرينى”، كشف أن العملية طورت شبكة كبيرة من التعاون وتبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين بما في ذلك العديد من وكالات الأمم المتحدة ووكالات إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي ووكالات الدول الوطنية.