“جهاز النهر الصناعي”: إعادة تدفق المياه إلى مدينة بنغازي

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي عن استكمال كافة أعمال استبدال صمامات التحكم والعزل وفق الخطة المعدة من قبل فريق العمل بإدارة منظومة “السرير سرت – تازربو بنغازي” وأن مجهودات فرق العمل تكللت بالنجاح.

وأضاف الجهاز أن رئيس اللجنة الإدارية والمسؤولين بإدارة المنظومة تابعو لحظة بلحظة كافة الأعمال حتى تم إعادة تدفق المياه إلى مدينة بنغازي تدريجياً وفق عمليات التشغيل وتم ذلك على تمام الساعة السابعة والنصف مساءا.

وتوجه الجهاز بالثناء والشكر لكل من ساهم في إتمام وإنجاز الأعمال المطلوبة والإدارة العامة للسلامة و الأمن الصناعي لمجهوداتهم في توفير المناخ الآمن للعمل والشركة العامة للمياه والصرف الصحي ولجنة الطوارئ ببلدية بنغازي ورجال المرور والحرس البلدي لدعمهم ومساعدتهم في إنجاز الأعمال المطلوبة .

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