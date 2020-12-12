البعثة الأممية: سنتواصل مع أعضاء لجنة الحوار الذين تعذر عليهم المشاركة في جلسة الخميس

قال الناطق الرسمي باسم البعثة الأممية في ليبيا، إن البعثة ستقوم بالتواصل مع كافة الأعضاء الذين تعذّر عليهم المشاركة في جلسة التفاوض غير المباشرة التي عقدت الخميس، لاستبيان آرائهم بشأن الطريقة الأنسب والأكثر توافقية حول آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وأضاف علم أن جلسات الحوار سيتم استئنافها بعد الانتهاء من سبر الآراء، تمهيدا للانتقال للخطوة التالية من تنفيذ خارطة الطريق.

وتابع علم أن المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، عبرت عن امتنانها للمناقشات البناءة التي اتسمت بالجدية وبدرجة عالية من الوعي للوضع الملح رغم التباين في وجهات النظر.

ونقل علم عن ويليامز قولها لممثلي فرقاء النزاع الليبي الخميس: إنها استمعت للعديد من أعضاء لجنة الحوار الذين يشددون على ضرورة الإسراع والمضي قدما، معتبرا ذلك أمرا إيجابيا جدا.

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