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مساعدات أميركية لبلدية سبها

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت وسائط إعلامية تابعة للمجلس البلدي سبها أن البلدية استلمت مجموعة من معدات العمل ومستلزمات التشغيل ووسائل الوقاية، مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وجاء في المنشور أن هذه المساعدات تأتي ضمن “مشروع تقارب” وفق الاتفاقية الموقعة مع المجلس البلدي سبها وستستخدم هذه المعدات حسب ماهي مخصصة له في الأعمال المحددة من قبل “مشروع تقارب” التابع للوكالة الأميركية وفق الاتفاق الموقع مع المجلس وهو مشروع رصف شارع في داخل نطاق البلدية و أي أعمال أخرى لاحقاً .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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