مساعدات أميركية لبلدية سبها

ذكرت وسائط إعلامية تابعة للمجلس البلدي سبها أن البلدية استلمت مجموعة من معدات العمل ومستلزمات التشغيل ووسائل الوقاية، مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وجاء في المنشور أن هذه المساعدات تأتي ضمن “مشروع تقارب” وفق الاتفاقية الموقعة مع المجلس البلدي سبها وستستخدم هذه المعدات حسب ماهي مخصصة له في الأعمال المحددة من قبل “مشروع تقارب” التابع للوكالة الأميركية وفق الاتفاق الموقع مع المجلس وهو مشروع رصف شارع في داخل نطاق البلدية و أي أعمال أخرى لاحقاً .

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