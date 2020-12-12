التكبالي: تركيا تريد إفشال الحوار ولا توجد مصلحة لقيادات الوفاق في الاستقرار

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن تركيا تريد إفشال المفاوضات كافة على جميع الأصعدة، وفي مقدمها المسار العسكري، وليس فقط الملتقى السياسي.

وأضاف التكبالي في تصريح صحفي أن حادث السفينة التي أوقفتها قوات الجيش قبالة سواحل شرق ليبيا، ثم أفرج عنها، هو أحدث محطات هذه الاستفزازات، لا أولها ولا آخرها، مبينا أن الجميع يستشعر تحركات تركيا بالجنوب الليبي.

وتابع التكبالي أنه لا يستبعد قيام تركيا بتوجيه ضربة عسكرية، ولو محدودة، سواء عبر تحريك حلفائها من السياسيين بحكومة الوفاق غير المعتمدة أو قادة الميليشيات المسلحة بالغرب، مؤكدا أنه باستثناء وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الذي يأمل في الفوز برئاسة الحكومة المقبلة، لا توجد مصلحة لبقية قيادات الوفاق الأخرى في الاستقرار، والانتقال لمرحلة جديدة تقودها شخصيات جديدة، بمن فيهم رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، الذي حاول الظهور كأنه مترفع عن المناصب، ولا وزير الدفاع المفوض بالوفاق، صلاح النمروش، الذي عين قبل أشهر يريد ذلك، ولا أمراء الميليشيات بطبيعة الحال.

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