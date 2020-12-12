الميهوب: تركيا تريد عودة أجواء الفوضى إلى ليبيا لاستمرار سيطرتها على ثروات البلاد

أكد عضو مجلس النواب، طلال الميهوب، إن تركيا تريد عودة أجواء الفوضى إلى ليبيا، لاستمرار سيطرتها على ثروات البلاد.

وأضاف الميهوب في تصريح صحفي أن حالة الترقب الدائم بين الليبيين لأي تصعيد عسكري محتمل من قبل تركيا ليس فقط لاستمرار تهديداتها لبلادهم، وإنما أيضا لإدراكهم أنها تريد إفشال العملية السياسية، والتشويش على إنجازات اللجنة العسكرية المشتركة.

هذا وكان الجيش قد احتجز السفينة التركية “مبروكة” والتي ترفع علم جامايكا في الخامس من شهر ديسمبر الجاري، قبل أن يتم الإفراج عنها في وقت سابق بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها.

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