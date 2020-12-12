“البرنامج الأوروبي” نحو تطوير الخدمات الرقمية لبلدية مصراتة

شهد مقر المجلس البلدي لبلدية مصراتة، عقد اجتماع لأعضاء المجلس مع وفد البرنامج الأوروبي لدعم الاقتصاد الليبي، وبناء القدرات، الذي مثله مسؤول البرنامج في ليبيا ورئيس البرنامج الأوروبي لدعم الاقتصاد الليبي،كما ضم الاجتماع عن الجانب الليبي مدير إدارة التخطيط والتميز المؤسسي بوازرة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، ومنسق مشروع تعليم ريادة الأعمال في الجامعات الليبية.

واتفق المجتمعون على تطوير الخدمات الرقمية لبلدية مصراتة، من خلال تأسيس الأكاديمية الرقمية في مصراتة، بإدارة وإشراف المجلس البلدي مصراتة وسيقوم البرنامج على تدريب 20 شاباً في مجال تطوير التطبيقات البرمجية وتوجيهها، لتعزيز تبني الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطن في بلدية مصراتة-حسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للبلدية.

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