خارجية الوفاق تكشف عن نسخة جديدة للجوازات الدبلوماسية والخاصة وموعد اصدارها

كشفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن الوزير محمد الطاهر سيالة وجه بالبدء في إصدار النسخة الجديدة من الجوازات الدبلوماسية والخاصة بعد استكمال بناء المنظومة الجديدة.

وقالت خارجية الوفاق في بيان صادر عنها، إن النسخة الجديدة ستحتوي على الرقائق الإلكترونية المعروفة باسم ( Nano Chip) قابلة للقراءة عن بعد، ويتم فيها تخزين البيانات الشخصية النصية والبيومترية وفق متطلبات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي ( ICAO ).

ووفقاً للبيان فإن “النسخة الجديدة من هذه الإصدارات على درجة عالية من الأمان وبأعلى تقنية في العالم لإصدار الجوازات”.

وأكد البيان أن “قسم الجوازات بالوزارة سيشرع في البدء في إصدار هذه النسخة الجديدة مطلع يناير القادم”.

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