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«قشوط»: الحمد لله على اكتمال سرب الطائرات التركية لضرب أهداف تصل لحدود مصر

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب سليم قشوط، الناطق باسم مليشيا “القوة الوطنية المتحركة” التابعة لما يعرف “عملية بركان الغضب” عن سعادته بتواجد سرب طائرات تركية F16 على الأراضي الليبية، وفق زعمه.

“قشوط” غرد على حسابه بموقع “تويتر” أمس قائلاً: “الحمد لله اكتمال تواجد سرب كامل من طائرات f16 وعددها 12 طائرة على الأراضي الليبية” وفق قوله. أضاف “قشوط”: “مقرر استهداف عدد من المواقع العسكرية أبعد من عمق سرت الجفرة وتصل حتى الحدود الليبية شرق البلاد” على حد قوله.

وواصل “قشوط”: “الآن مصر بين مفترق الطرق مع عدم رغبة فرنسا مواجهه تركيا عسكريا في وجود منظومة التشويش التركية” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت نلت خزي الخيانه وشرفك عندما يدافع عليه الاتراك بمرتزقه يدل علي أن كل من ينضوي تحت علم بركات الخطب لا شرف له أنتم كمن يسرق من ابوه ليعطيه لرفقاء السؤ لا اجر في ذلك ولا شرف وهذا حالكم ممسوخين تافهين بركات الحطب مسميين شراذمكم كمشة فساد صيّع تبا لكم وللرجله التي تدعوها

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  • حقيقة. واحد. تافه. وحمار. خلاص. خليه. يقرب. بس. وتوا. يشوف. الويل. زي. مالفرقاطة. التافه. كمال. الريس. امتاعكم. انسحبت. مذلة. أمام.الفرقاطة.المصرية.تحسبه.كل.الطير.يتاكل.لحمه.ياامعة.ياغبي.ههههه

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