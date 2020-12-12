«قشوط»: الحمد لله على اكتمال سرب الطائرات التركية لضرب أهداف تصل لحدود مصر

أعرب سليم قشوط، الناطق باسم مليشيا “القوة الوطنية المتحركة” التابعة لما يعرف “عملية بركان الغضب” عن سعادته بتواجد سرب طائرات تركية F16 على الأراضي الليبية، وفق زعمه.

“قشوط” غرد على حسابه بموقع “تويتر” أمس قائلاً: “الحمد لله اكتمال تواجد سرب كامل من طائرات f16 وعددها 12 طائرة على الأراضي الليبية” وفق قوله. أضاف “قشوط”: “مقرر استهداف عدد من المواقع العسكرية أبعد من عمق سرت الجفرة وتصل حتى الحدود الليبية شرق البلاد” على حد قوله.

وواصل “قشوط”: “الآن مصر بين مفترق الطرق مع عدم رغبة فرنسا مواجهه تركيا عسكريا في وجود منظومة التشويش التركية” على حد قوله.