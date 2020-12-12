“النمروش”: دعم فرنسا لـ”حفتر “عار”.. وتهميشه شرط للحوار

ظهر وزير الدفاع في حكومة “الوفاق”، صلاح الدين النمروش، في مقابلة مع “فرانس 24” الإنجليزية، بتصريحات تتناقض مع المسارات السياسية الأخيرة، حيث اتهم قوات الجيش، بقيادة المشير خليفة حفتر، بانتهاك وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه المعسكران في أكتوبر، مضيفًا أنه بينما كانت قوات “الوفاق الوطني” تحترم الاتفاق، شنّ “حفتر”، بدعم من المرتزقة ، هجمات في جنوب البلاد.

وأكد “النمروش” استعداد حكومة الوفاق للانسحاب من اللجنة العسكرية التي شكّلتها الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار إذا استمرت تلك الانتهاكات، معربًا عن شكوكه الجادة في إمكانية إجراء الانتخابات في ديسمبر من العام المقبل كما تم الاتفاق عليه، مؤخرًا، من قبل منتدى الحوار الوطني الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة.

واستبعد وزير الدفاع بشكل قاطع احتمال أن يحتفظ “حفتر” بدور في اتفاق سياسي مستقبلي، واصفًا إياه بـ “مجرم الحرب الذي يجب أن يكون في السجن”، ومحذرًا من أن اتفاق وقف إطلاق النار إذا انهار؛ فإن حكومة “الوفاق” مستعدة لخوض معركة عسكرية ضد “حفتر”.

ووصف “النمروش” الدعم الفرنسي لـ”حفتر” بـ”العار”، معربًا عن أمله في أن يتغير ذلك فيما تجاهل، خلال المقابلة، انتقادات فرنسا لدور تركيا في ليبيا، بحجة أن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة “الوفاق” وأنقرة واضحة وعلنية، في حين أن الترتيبات بين “حفتر” وداعميه الأجانب تتم سرًا.

وأكد الوزير أن حكومة “الوفاق”، مستعدّة للدخول في محادثات مع الجانب الآخر من أجل التوصل إلى حلّ سياسيّ، بشرط تهميش “حفتر” بشكل نهائي.

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