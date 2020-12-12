تقرير : الملف الاقتصادي الليبي على طاولة النقاش في جنيف يوم الإثنين القادم

أفادت صحيفة سعودية، اليوم السبت، أن هناك طريق جديد يجري تمهيده بهدف الوصول إلى السلام في ليبيا فبعد المفاوضات السياسية والعسكرية، يستحوذ الملف الاقتصادي على طاولة نقاش جديدة تحتضنها سويسرا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن جنيف سوف تحتضن يومي الاثنين الموافق الرابع عشر و الثلاثاء الموافق الخامس عشر من الشهر الجاري، اجتماعا لمجموعة العمل الاقتصادي بشأن ليبيا، مشيرة إلى أن المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أعلنت أنه سيضم ممثلين للمؤسسات الليبية الكبرى، وسيكون برئاسة كل من مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأعربت الصحيفة عن أملها في إيجاد حلول توافقية، بشأن سبل معالجة الأزمات الاقتصادية للبلاد، أبرزها تنفيذ إصلاحات هيكلية في المؤسسات الحيوية.

ولفتت الصحيفة إلى أن لقاء جنيف يأتي ضمن المسار الاقتصادي الذي تم التوافق خلاله، على تشكيل ثلاث لجان هي: اللجنة المصرفية التي تعنى بمعالجة الانقسام في الجهاز المصرفي، ولجنة توزيع الإيرادات العامة وإدارة المال العام، ولجنة الإعمار والتنمية.

وتابعت الصحيفة أنه وبالتزامن مع جهود إحياء المسار الاقتصادي، تبدأ البعثة الأممية جولة ثانية من النقاش مع أعضاء الحوار السياسي الليبي على أمل أن يتوصل المجتمعون إلى حل توافقي بشأن عدد من النقاط الخلافية وأبرزها آليات التصويت على تسمية أعضاء مجلسي الرئاسة والحكومة وذلك لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات في نهاية العام المقبل.

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