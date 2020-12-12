أمطار ورياح باردة.. هذا ما تحمله توقعات الأرصاد لحالة الطقس

أخبار ليبيا24

تنبأت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية بأن يشهد الطقس اعتبارًا من، اليوم السبت، منخفضًا جويًا على مناطق شمال ليبيا ينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة برياح باردة ونشطة السرعة تسبب أحيانا في إثارة الأتربة مع سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر وتكون جيدة على بعض المناطق.

كما توقعت إدارة التنبؤات، بأن تشهد هذه الليلة ويوم الغد أمطار جيدة على بعض المناطق الساحلية وخاصة سهل بنغازي والجبل الأخضر مصحوبة بالسحب الرعدية.

وذكرت، أن من المتوقع أن تؤدي الأمطار إلى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الإمكان المنخفضة، لافتًا إلى أن سرعة الرياح قد تصل إلى (60) كلم في الساعة، على مناطق الساحل، مما تسبب في اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج قد يتجاوز (4) أمتار.

وأوضحت، إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال تتراوح ما بين (18 -24) مئوية ولا تتجاوز (15) مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، بينما تكون على مناطق الجنوب ما بين (21 – 26) مئوية وتصل على الكفرة إلى (29) مئوية.

وأشارت إلى، أن درجات الحرارة، ستسجل انخفاضًا اليومين القادمين على أغلب المناطق وخاصة المرتفعات الجبلية.

وأفادت، أنه اعتبارًا من يوم الإثنين؛ فإن من المتوقع أن يتحرك المنخفض تدريجيا باتجاه الشرق ويقل تأثيره على مناطق الشمال الغربي، كما تقل سرعة الرياح تدريجيا على هذه المناطق.