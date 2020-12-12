السفير الأمريكي يبحث الحوار السياسي مع عميد بلدية غدامس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2020

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع عميد بلدية غدامس قاسم المانع التطورات الحالية، لا سيما ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، والحاجة الملحة لجميع الليبيين للاتفاق على حلول سياسية وأمنية دائمة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن الجانبان ناقشا هاتفيا الجهود المبذولة لتحسين تقديم الخدمات بشكل ملموس لصالح سكان غدامس.

وتحدث عميد البلدية عن التحديات التي تواجهها البلديات النائية في ليبيا فيما أمد السفير الأمريكي على أن غدامس مدينة تاريخية قائلا “أنا ممتن للغاية لعميد البلدية على تعريفي بها عبر الهاتف”.