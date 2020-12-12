خارجية الوفاق تبدأ في إصدار نسخة جديدة للجوازات الدبلوماسية والخاصة يناير المقبل

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، أنه سيتم البدء في إصدار النسخة الجديدة من الجوازات الدبلوماسية والخاصة بعد استكمال بناء المنظومة الجديدة مطلع يناير المقبل.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن النسخة الجديدة ستحتوي على الرقائق الإلكترونية المعروفة باسم ( Nano Chip) قابلة للقراءة عن بعد، ويتم فيها تخزين البيانات الشخصية النصية والبيومترية وفق متطلبات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي ( ICAO ).

وأشارت الوزارة إلى أن النسخة الجديدة من هذه الإصدارات على درجة عالية من الأمان وبأعلى تقنية في العالم لإصدار الجوازات.

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