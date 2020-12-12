امغيب: يجب ألّا نسمح لأردوغان بتدمير أرضنا ومقدراتنا من أجل أحلامه وأفكاره الشيطانية

ليبيا – تساءل عضو مجلس النواب سعيد امغيب: “هل سنرى سقوط نظام الرئيس التركي أردوغان قريبًا لتسقط بسقوطه أنظمة أخرى؟”.

امغيب قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أردوغان المقامر وصل الى أعلى قمة هرم المصائب التي سوف تكون وبالًا عليه وعلى شعبه وعلى أنظمة وشخصيات أخرى استطاع أن يستخدمها لتنفيذ مخططه الشيطاني.

وأضاف: “هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون أنظمة دول بعينها ربطوا مصيرهم ومصير شعوبهم بمصير رجل له قدرة كبيرة على زراعة الشر والإرهاب والحروب والعداوات في كل مكان، وليست له القدرة بل عجز تمامًا عن إيقاف انهيار اقتصاد بلاده المترنح؛ لذلك أصبحت الدائرة تضيق يومًا بعد يوم عليه وعلى من يعتبرونه السلطان العثماني القادم وخليفة المسلمين المنتظر”.

وأشار إلى أنه لم يعد أمام أردوغان إلا المضي قدمًا في استكمال مخططه المشؤوم الذي قد يدخله، لا يعرف متى وكيف ستنتهي، وسيكون نظامه وأعوانه أول الخاسرين فيها، أو التراجع والبحث عن طريقة يحفظ بها ماء وجهه، بحسب قوله.

كما تابع: “في كلتا الحالتين يجب علينا كليبيين أبناء هذه الأرض وأصحاب التاريخ المشترك والنسيج الاجتماعي المتجانس ألّا نكون طرفًا في مساعدته، وإن كنا سببًا في تدخله في بلادنا وشأننا الداخلي، يجب ألّا نسمح باستمرار موت أبنائنا من أجله و تدمير أرضنا ومقدراتنا من أجل احلامه وأفكاره الشيطانية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية