باشاغا يعلن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

أخبار ليبيا24

أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، توقيع مذكرة تفاهم مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، لافتًا إلى أنها خطوة جديدة في مسار الإصلاح الأمني.

وأوضح باشاغا، في تغريدات على تويتر، الجمعة، أن بموجب هذه المذكرة ستحصل على الخبرات والتجارب المقارنة، الإقليمية والدولية، الكفيلة بتمكين عمل إصلاحات واسعة لتعزيز الحكم الرشيد لقطاع الأمن وفقاً للمبادئ الديمقراطية.

وقال باشاغا، إن “هذه الشراكة ستسهم بدعم قدرات وزارة الداخلية في التخطيط لعمل الإصلاحات الأمنية وتنفيذها، وتطوير المهارات المهنية لموظفي الداخلية وأفراد الأجهزة الأمنية، سعياً منّا لتوفير الأمن والعدالة للمواطنين الليبيين، وتعزيز السلم والاستقرار لصالح المجتمع الليبي والمنطقة”.

وفي سياق آخر، شارك باشاغا، الجمعة، في المائدة المستديرة التي ينظمها مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي “اتلانتيك كونسيل”، عبر تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة.

وقال باشاغا، إنه أجرى حديث مباشر وصريح مع الباحثين والناشطين الدوليين المشاركين في الجلسة التي نظمها المركز.

وأضاف، “تكلمنا بوضوح عن الإنجازات التي حققناها في إصلاح القطاع الأمني، والتحديات التي مازلنا نواجهها كذلك. كان اللقاء فرصة جيدة أيضا لتبادل الآراء حول استقرار ليبيا”.