الاتحاد الأوروبي يدعو للإفراج عن الصيادين الإيطاليين المحتجزين بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2020

أطلق الاتحاد الأوروبي نداء للسلطات في شرق ليبيا من أجل “الإفراج الفوري عن الصيادين الإيطاليين المحتجزين منذ سبتمبر الماضي دون اتخاذ أي إجراء قانوني” بحقهم.

وجاء هذا النداء في الوثيقة الختامية للقمة الاوروبية، التي انعقدت يومي الخميس والجمعة في بروكسل.

ويحتجز الجيش الوطني الصيادين الصقليين في سجن بمدينة بنغازي بتهمة الصيد في المياه الاقليمية الليبية.

ووصف برلمانيو حزب (فورتسا ايتاليا) المعارض، الذي يرأسه رئيس الوزراء الاسبق سيليفو برلسكوني النداء الاوروبي بإنه “أمر إيجابي، حتى لو كان في رأينا متأخراً قليلاً”.

ونوهوا في مذكرة بأن الصيادين “بعد توقيفهم مع زورقي صيد، لأكثر من 100 يوم. لم نشهد في الأشهر الأخيرة من حكومة جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو سوى الكلمات والنوايا الحسنة، ولكن في الواقع لم يحدث تقدم” في القضية.