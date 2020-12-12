مالطا: مصادرة زوارق وسيارات مسروقة وعملات متجهة إلى ليبيا بقيمة 927 مليون يورو

أعلنت الجمارك المالطية مصادرة بضائع متجهة إلى ليبيا بقيمة 927 مليون يورو تشمل سيارات مسروقة وعملة ورقية وألعاب نارية بين العامين 2018 و 2020.

وأوضحت إدارة الجمارك المالطية، أن البضائع المتجهة إلى ليبيا خلال السنوات الثلاث الماضية في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة، تشمل 23 حاوية تحمل زوارق سريعة مسروقة، وقدرت قيمتها بنحو 135 ألف يورو.

وأشارت إدارة الجمارك إلى أنه يُشتبه في أن الزوارق تستخدم لتسهيل الهجرة غير الشرعية.

كما صادرت إدارة الجمارك حاويتين تحملان 926 مليون يورو من العملات الورقية كانتا في طريقهما إلى ليبيا قادمتان من روسيا إلى جانب ضبط 23 حاوية محملة بالألعاب النارية تقدر قيمتها بأكثر من مليون يورو، كما اكتشف مسؤولو الجمارك سيارات مسروقة بقيمة 95 ألف يورو في أربع حاويات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ضبطت إدارة الجمارك المالطية شحنة تقدر بـ612 كيلوغراما من الكوكايين الكولومبي، تقدر بـ 69 مليون يورو كانت غادرت الإكوادور وعبرت كولومبيا في طريقها إلى ليبيا.

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