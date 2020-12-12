العباني: جماعة الإخوان حاولت إسقاط الجيش وتفجير مجلس النواب

قال عضو مجلس النواب محمد العباني اليوم السبت، إن جماعة الإخوان الإرهابي التي وصفها بـ” المتغطرسة” انتهكت ما يعرف بالمؤتمر الوطني العام عام 2014، ورفضت تسليم السلطة وانتقالها بشكل سلمي لمجلس النواب، موضحا أنهم حاولوا بقوة السلاح، تفجير مجلس النواب الليبي في جلسة كان متواجدا بها.

وأشار العباني إلى أن الإخوان استمروا في محاربة السلطة التشريعية التي مارسها مجلس النواب بالانتخابات التي تمت إقامتها في 2014، وحاربوا المجلس، منوها إلى أن ما يسمى بمجلس الدولة والذي سيطرت عليه جماعة الإخوان حاول اقتسام السلطة التشريعية مع مجلس النواب المنتخب من الليبيين، لافتا إلى أنهم حاولوا إسقاط الجيش.

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