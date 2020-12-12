ويليامز تستعد لعقد اجتماع لإقرار إصلاحات اقتصادية في ليبيا

تناقش الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المنبثقة عن مؤتمر برلين، منتصف الشهر الجاري الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا.

ويعقد اجتماع فني في 14 و15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية، وبمشاركة مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وبحسب البيان الصادر عن البعثة على موقعها الإلكتروني، يهدف الاجتماع للتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة، ولضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وإنصافا.