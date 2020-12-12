بدء إصدار النسخة الجديدة من جوازات السفر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2020

أكد رئيس قسم الجوازات الدبلوماسية بوزراة الخارجية المستشار محمد نجيم البدء في إصدار النسخة الجديدة من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بعد استكمال بناء المنظومة الجديدة ، حيث تحتوي النسخة على الرقائق الالكترونية المعروفة باسم ( Nano Chip ) قابلة للقراءة عن بعد، يتم فيها تخزين البيانات الشخصية النصية والبيومترية وفق متطلبات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي ( ICAO ).

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن النسخة الجديدة من هذه الإصدارات تعتبر على درجة عالية من الأمان وبأعلى تقنية في العالم لإصدار الجوازات.

وسيشرع قسم الجوازات بالوزارة في البدء في إصدار هذه النسخة الجديدة مطلع يناير القادم.