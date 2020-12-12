وزير الصحة يتفقّد سير العمل بمركز طبرق الطبي ويطمئن على أوضاع المرضى

ليبيا – أجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب زيارة إلى مركز طبرق الطبي لمتابعة تطبيق النهج الاستراتيجي لوزارة الصحة، الخاص بتوطين العلاج في الداخل وتقريب الخدمة للمواطن.

ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ جاءت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة في إطار متابعة سير العمل للأطقم الطبية في مجال جراحات القلب، وتفقّد الأوضاع ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ للمرضى النزلاء والمترددين؛ بهدف الاﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ المرضى ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻬﻢ وتذليل كل الصعاب أمامهم لتسهيل سرعة تقديم الخدمة.

والتقى عقوب أثناء الزيارة بمجموعة من المرضى للتعرف عن قرب على ملاحظاتهم واحتياجاتهم وعلى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأكد عقوب أن زيارتة اليوم تأتي حرصًا منه على الالتقاء بالقائمين على مركز طبرق الطبي والتعرف على مقترحاتهم ومطالبهم حيال المراحلة الحالية، وحصر الاحتياجات الفعلية والإسعافية للوقوف على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ، ودعمها بالطواقم الطبية المؤهلة وخاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة كخطة نوعية للتعامل مع الحالات الطارئة أو الأزمات التي قد تحدث.

وفي نهاية الجولة أوضح وزير الصحة أن الهدف من الزيارة والجولات الميدانية للتأكيد على حالة الجاهزية الدائمة لمرافق الوزارة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية