“معًا نبنيها”: نساء ليبيا علّقن آمالهنّ على “محادثات السلام”

أشار تقرير لوكالة الأنباء الأمريكية “صوت أمريكا” إلى أن المرأة الليبية لعبت دورًا مؤثرًا في المشهد، في حين أن الانقسامات السياسية في البلاد فشلت في إنشاء آلية رسمية للسماح للنساء والشباب بالمشاركة في صنع القرار.

وسلط التقرير الأمريكي الضوء على تجاهل دور المرأة الليبية في وقت تناقش فيه الأطراف السياسية خريطة طريق لإنهاء الحرب وفوضى الانقسام وإجراء انتخابات.

وفي سياق متصل، ذكرت منظمة “معا نبنيها” Together We Build It التي تعمل على تعزيز السلام والأمن في ليبيا، أن النساء الليبيات كنّ يتوقعن أن تراعي محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة التوازن وتوسيع التمثيل النسائي بين المفاوضين.

وأضافت المنظمة أن الحوار السياسي يجب أن يعكس التركيبة السكانية والمجتمع، فيما أشار التقرير إلى أن النساء في ليبيا يتعرضن للعنف منذ 2011، وعلى الرغم من العوائق، فإن النساء يتبوأن مناصبهن في جهود صنع السلام، من خلال الدعوة والمشاركة في الاجتماعات التي تُعنى بعملية السلام.

وفي السياق ذاته، حذر تقرير نشره المجلس الأطلسي عام 2019، من أن الصراع في ليبيا قد يؤدي إلى خلق فراغات أمنية يمكن أن تستغلها مجموعة من المتشددين؛ وبالتالي فإن التأثير على حقوق المرأة وأمنها قد يكون مدمرًا.

ووفقًا لما جاء في التقرير؛ قالت مجموعة من الناشطات الليبيات إن الإدماج العادل للمجموعات المختلفة عبر المجتمع يضمن معالجة مخاوف الجميع تجاه ليبيا أكثر ديمقراطية، كما تساعد المشاركة النشطة للمرأة البلاد على اتخاذ خطوة كبيرة في إعادة تشكيل مؤسساتها.

