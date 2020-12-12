داخلية الوفاق: تفعيل التمركزات الأمنية بمنطقتي السبيعة وسوق الخميس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2020

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تفعيل التمركزات الأمنية والنقاط التفتيشية بمنطقتي السبيعة وسوق الخميس.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق انطلاق الدوريات الأمنية التابعة لقوة العمليات الخاصة لحفظ الأمن داخل منطقتي السبيعة وسوق الخميس، من خلال تفعيل التمركزات الأمنية والنقاط التفتيشية لضبط المركبات الآلية المخالفة وضبط المجرمين والخارجين عن القانون ومنع حدوث أي خروقات أمنية والتصدي لها بكل حزم وقوة وأداء الواجب الأمني على أكمل وجه خدمةً للوطن والمواطن.