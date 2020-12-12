خارجية الوفاق تعلن إصدار جوازات سفر جديدة دبلوماسية وخاصة

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أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، البدء في إصدار النسخة الجديدة من الجوازات الدبلوماسية والخاصة مطلع السنة الجديدة بعد استكمال بناء المنظومة الجديدة.

وقالت الوزارة، إن رئيس قسم الجوازات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المستشار محمد نجيم، أكد البدء في إصدار الجوازات بناء على تعليمات وزير الخارجية بالحكومة، محمد سيالة.

وأوضحت الوزارة، أن النسخة الجديدة من الجوازات تحتوي على الرقائق الالكترونية المعروفة باسم (نانو تشيب) القابلة للقراءة عن بُعد، ويتم فيها تخزين البيانات الشخصية النصية والبيومترية وفق متطلبات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وأشارت الوزارة إلى أن النسخة الجديدة من هذه الإصدارات على درجة عالية من الأمان وبأعلى تقنية في العالم لإصدار الجوازات.

ولفتت إلى أن قسم الجوازات بالوزارة سيشرع في البدء في إصدار هذه النسخة الجديدة مطلع يناير القادم.