امغيب: يدعو الليبيين لأن لا يكونوا طرفا في مساعدة أردوغان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2020

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن الدائرة أصبحت تضيق يوما بعد يوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان داعيا الليبيين لأن لا يكونوا طرفا في مساعدته وإن كانوا سببا في تدخله في ليبيا.

وتساءل امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “هل سنرى سقوط نظام الرئيس التركي اردوغان قريباً لتسقط بسقوطه انظمة اخرى؟” قائلا “أردوغان المقامر وصل إلى على قمة هرم المصائب التي سوف تكون وبال عليه وعلى شعبه وعلى أنظمة وشخصيات أخرى استطاع أن يستخدمها لتنفيذ مخططه الشيطاني، هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون أنظمة دول بعينها ربطوا مصيرهم ومصير شعوبهم بمصير رجل له قدرة كبيرة على زراعة الشر والإرهاب والحروب والعداوات في كل مكان وليست له القدرة بل عجز تماماُ عن إيقاف انهيار اقتصاد بلاده المترنح ، لذلك أصبحت الدائرة تضيق يوماً بعد يوم عليه وعلى من يعتبرونه السلطان العثماني القادم وخليفة المسلمين المنتظر، بهذا لم يعد أمامه إلا المضي قدماً في استكمال مخططه المشؤم الذي قد يدخله في حرب الله وحده فقط يعرف متى وكيف ستنتهي يكون نظامه وأعوانه أول الخاسرين فيها أو التراجع والبحث عن طريقة يحفظ بها ماء وجهه”.

وختم امغيب بالقول “ في كلتا الحالتين يجب علينا كاليبيين أبناء هذه الأرض وأصحاب التاريخ المشترك والنسيج الاجتماعي المتجانس أن لا نكون طرفاً في مساعدته وإن كنا سبباً في تدخله في بلادنا وشائننا الداخلي ، يجب أن لا نسمح باستمرار موت أبنائنا من أجله وتدمير أرضنا ومقدراتنا من أجل أحلامه وأفكاره الشيطانية “.