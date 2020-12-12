بالصور.. شركة الواحة تجهز مجمع سكني للعاملين بحقل الظهرة

أكدت شركة الواحة للنفط تجهيز مجمع سكني بحقل الظهرة، مشيرة إلى إنجاز جزء مهم من الأعمال المتعلقة بالمجمع، وذلك بهدف تشجيع عودة العاملين.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت إن المشروع واحد من ضمن المشاريع السكنية التي أقرتها لجنة الإدارة لتأمين أماكن إقامة مناسبة لمستخدمي الحقل، واستمرارا لتنفيذ الخطة المقترحة لإعادة تأهيل البنى التحتية به.

وأوضحت أن العاملين تمكنوا من إتمام عدد كبير من الأعمال المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية للمجمع السكني من توصيلات كهربائية وملحقاتها وتحقيق نسب إنجاز متقدمة جدا مما يعزز عودة العاملين وكذلك وضع الحقل على الإنتاج، وذلك بالتعاون المستمر بين أقسام الصيانة واللحام والكهرباء والتبريد والتكييف.

وأشاد المشرفون على الحقل بجهود العاملين المتميزة والمهنية وإلتزامهم «رغم الظروف الصعبة، وذلك إستكمالا لجهود التطوير للمرافق الإنتاجية والخدمية والإرتقاء بأداء شركة الواحة للنفط».

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