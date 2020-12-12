الكهرباء تجتمع ببلدية طبرق بشأن مشروعاتها الجديدة

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ناقش، مدير عام نقل الطاقة بالشركة العامة للكهرباء، في الحكومة الليبية “المؤقتة”، ضو محمد ضو، وعدد من المسؤولين بالشركة، مع عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، موقع محطة الكهرباء الغازية التي سيتم إنشائها في طبرق بطاقة إنتاجية 740 ميغاوات.

وتناول الاجتماع، اليوم السبت، الأعمال المدنية بالمحطة التي تربط مع المحطة الغازية الجديدة وتوزيع الجهد والطاقة في نطاق بلدية طبرق والبلديات المجاورة.

كما تناول الاجتماع موقع محطة 400 كيلو فولت والخط الرئيسي طبرق التميمي 220 كيلو فولت.

وبحث الاجتماع، المشروعات والمحطات الجاري العمل على تنفيذها وزيارة لمحطة الخوير ومتابعة صيانة مركز التحكم.

وسينتقل المسؤولين في الشركة العامة للكهرباء إلى مدينتي درنة والبيضاء لمتابعة عدد من مشاريع الكهرباء بهذه المناطق.